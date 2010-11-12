Курс Нацбанка 15 листопада
18:26, 12 листопада 2010Фінанси
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Нацбанк встановив 15 листопада курс гривні:100 USD США – 792.9700 (12 листопада – 792.0700)100 EUR – 1087.2412 (12 листопада – 1085.1359)10 RUR – 2.5769 (12 листопада – 2.5960)Облікові курси банківських металів НБУ з 15 листопадаза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-109984.94 (12 листопада-111919.49)961XAG 10Срібло-2124.37 (12 листопада-2197.99)962XPT 10Платина-135201.39 (12 листопада-139800.36)964XPD 10Паладій-54239.15 (12 листопада-56553.80)
Нацбанк встановив 15 листопада курс гривні:
100 USD США – 792.9700 (12 листопада – 792.0700)
100 EUR – 1087.2412 (12 листопада – 1085.1359)
10 RUR – 2.5769 (12 листопада – 2.5960)
Облікові курси банківських металів НБУ з 15 листопада
за 10 тройських унцій (грн.):
959XAU 10Золото-109984.94 (12 листопада-111919.49)
961XAG 10Срібло-2124.37 (12 листопада-2197.99)
962XPT 10Платина-135201.39 (12 листопада-139800.36)
964XPD 10Паладій-54239.15 (12 листопада-56553.80)
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