Президент підписав закон про скасування ліцензування ряду видів діяльності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №2608-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності», яким скасовується ліцензування ряду видів діяльності.

Текст документа розміщено на сайті розділу держави.

Як зазначається в Законі, він набуває чинності з дня його публікації, крім пунктів 17 і 18 розділу I (стосуються змін до законів «Про хімічні джерела струму» і «Про фізичну культуру і спорт»), які набувають чинності з 1 січня 2011, і абзацу тридцять дев`ятого підпункту 4 пункти 11 розділу I цього закону (про ліцензування діяльності з випуску і проведення лотерей), який набуває чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на здійснення господарської діяльності з випуску і проведення лотерей.

Законом доручається Кабінету міністрів України в тримісячний термін з дня набуття чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом; забезпечити внесення змін або скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності».

Законом передбачено скасувати ліцензування ряду видів діяльності, здійснення яких не пов`язане із загрозою безпеці держави, життю і здоров`ю людей, погіршенням стану навколишнього середовища, а також щодо яких існують інші засоби державного регулювання (державні стандарти, будівельні норми і правила, технічні умови, міжнародні стандарти якості).