Азаров та МВФ узгодили компромісні підходи

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду узгодили компромісні підходи з усіх пунктів Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного між Україною і МВФ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Як зазначається у повідомленні, зустріч М.АЗАРОВА та представників МВФ з метою погодження тексту Меморандуму, який укладається в рамках чергового перегляду програми співробітництва України та МВФ, пройшла сьогодні.

За даними Кабміну, “місія відзначила, що уряд України повністю виконує взяті на себе зобов’язання та здійснює ефективну політику макроекономічної стабілізації”.

В понеділок місія МВФ представить уряду України остаточно погоджений текст Меморандуму і Заяву за підсумками роботи місії.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА перебуває в Україні для перегляду програми співпраці щодо кредиту stand-by, схваленої в липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.