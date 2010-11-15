"Тіньова економіка" дозволила Україні пережити кризу?

Екс-голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель виступає за повне "перезавантаження" Національного банку України, котрий, за її словами, не виконує покладених на нього завдань.

Про це вона заявила у програмі "Реальна економіка" в ефірі телеканалу UBC, пише Економічна правда.

"У мене особливе ставлення до Національного банку. Я вважаю злочином те, що робить Стельмах на своїй посаді, тому що я до цього ставлюся як економіст, а не як політик", - сказала Кужель.

"Два роки всі українські підприємці, всі підприємства працюють без кредитної підтримки. Якщо ви запитаєте у будь-якого економіста світу - він скаже, що це неможливо, тому що в будь-яку кризу, яка починалася в кожній країні, кожен уряд починав із того, що наводив порядок у банках, робив їх рекапіталізацію, рефінансування, починав пожвавлення економіки тощо ... У першу чергу - це національний регулятор, це Національний банк. Ви знаєте, що рефінансування пішло, гроші вкрадені, банки тепер рекапіталізовані", - наголосила вона.

За словами екс-голови Держкомпідприємництва, два "кризові" роки весь бізнес України платив податки і зарплати своїм співробітникам, не маючи кредитних ресурсів.

"І тепер можна сказати: "Слава тобі, Господи, що була тіньова економіка" - які позбирали у засіках, які відклали собі ... Вони два роки практично витягують країну", - зазначила вона.

На думку Кужель, НБУ давно потребує серйозного кадрового оздоровлення і проведення політики розвитку, а не знищення економіки.

"Національний банк дерибанить гроші разом з банками. Це злочин. Моя рекомендація президенту - якомога швидше зробити "перезавантаження" Нацбанку. Якщо вони не почнуть реальне фінансування економіки хоча б з січня 2011 року - ні про яке зростання, ні про яке надходження податків до бюджету ... нічого цього неможливо", - наголосила вона.

Також екс-голова Держкомпідприємництва акцентувала на тому, що НБУ "принципово" не займається розвитком мікрокредитування, хоча у всьому світі саме цей механізм є найбільш дієвим для розвитку малого та середнього бізнесу.

"Коли Тігіпко очолював Нацбанк - ми підготували спільну постанову Нацбанку і Кабміну. Досі Нацбанк її не підписав. Чому? Їм не цікаво", - сказала Кужель.

"Сьогодні таке регулювання Нацбанку, що я, як банк, вам видам мільйон, а вам видам 10 тисяч - витрачаю однакову кількість грошей. Сума адміністрування виписана таким чином, що для мене що видати мільйон, що 10 тисяч. Я не зацікавлена в мікрокредитах. У всьому світі це давно поміняли", - наголосила вона.

Кужель наголосила, що банки - це не просто мішки з грошима для олігархів, а, в першу чергу, можливість фінансово піти від бідності через кредитування.

"На жаль, для мене найголовніше, що немає сьогодні команди в Нацбанку, яка була б зацікавлена у виконанні цієї політики. Це окрема держава, яка сидить на мішку з грошима і бере тільки відкати за рефінансування, за рекапіталізацію. Національний банк дозволив розплодитися стільком випадковим банкам, і ось ця культура недовіри через кредитні спілки, через банки викликала ось цей страх", - зазначила вона.

"І ще такий момент, про який ми повинні сказати: коли виникла проблема, що подорожчала валюта ... Це безсовісна держава. Вона змусила розраховуватися за все це тільки людину. Те, що навіть дозволили зі споживчими кредитами вважати, що гроші можна брати і не віддавати - це відчуття свободи, легкості ... Це теж провина Нацбанку, тому що це ціла політика", - наголосила Кужель.

Ділова програма "Реальна економіка" - щотижневе аналітичне ток-шоу, присвячене основним подіям та проблемам економіки України.

Програма готується продакшн-студією "Реальна економіка" спільно з інтернет-виданням "Економічна правда".

Прем`єра програми - щосуботи о 20.45 на телеканалі UBC, повтори програм - з неділі по п`ятницю.