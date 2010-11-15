Рада підприємців при Кабміні проведе сьогодні своє друге засідання
10:28, 15 листопада 2010Фінанси
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Сьогодні відбудеться Друге засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів України у новому складі.
Тема засідання - "Впровадження національної стратегії розвитку експорту України", повідомляє Урядовий портал.
У ході засідання відбудуться брифінги голови Ради підприємців Леоніда КОЗАЧЕНКА і почесних гостей заходу.
Засідання почнеться о 10.30 у Клубі Кабінету міністрів України (вул. Інститутська, 7, 1-й поверх).
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