Рада підприємців при Кабміні проведе сьогодні своє друге засідання

Сьогодні відбудеться Друге засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів України у новому складі. Тема засідання - "Впровадження національної стратегії розвитку експорту України", повідомляє Урядовий портал. У ході засідання відбудуться брифінги голови Ради підприємців Леоніда КОЗАЧЕНКА і почесних гостей заходу. Засідання почнеться о 10.30 у Клубі Кабінету міністрів України (вул. Інститутська, 7, 1-й поверх).

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