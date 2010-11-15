Обама готовий скоротити бюджетні витрати

Президент США Барак Обама заявив, що готовий запропонувати нові скорочення витрат у спробі зменшити дефіцит бюджету, пише 13 листопада Dow Jones Newswires, повідомляє k2kapital.

"Я згоден з тими республіканцями і демократами у Конгресі, які останнім часом говорять, що нам не по кишені виділяти гроші на певні потреби", - заявив Обама у суботу в щотижневому радіозверненні до нації. Він додав, що йдеться про витрати, які конгресмени включають до бюджету "без адекватного аналізу".

Цього тижня співголови двопартійної фінансової комісії при президентові спровокували бурю, запропонувавши обмежити витрати на соціальний захист і оборону, а також на податкові пільги для середнього класу. Їх пропозиції були представлені у вигляді проекту поправок до закону про бюджет, і Обама заявив, що почекає з прийняттям рішення до середини грудня, коли комісія повинна надати остаточний варіант своїх рекомендацій.

Обама сказав, що економічне майбутнє Америки залежить від наведення ладу у бюджетно-фінансовій сфері. Він визнав, що скорочення у пропонованих статтях не матиме значного впливу на бюджет, проте, додав, що вони підтвердять готовність країни затягнути бюджетні паски.