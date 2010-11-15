Міжбанк: Торги по долару відкрилися котируваннями 7,9455/7,9540 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9455/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2570/74, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,8350/10,8490. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3634/36 (п'ятниця - 1,3619/21).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9200/7,9450.