Португалія може вийти з зони євро

Португалія може бути вимушена вийти з зони євро, якщо правляча партія і опозиція не домовляться про коаліцію. Про це заявив міністр закордонних справ країни Луїш Амаду, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС з посиланням на британські ЗМІ.

"Країна потребує великої коаліції, яка дозволить нам здолати нинішню ситуацію, - сказав голова португальського МЗС. - Я думаю, партії розуміють, що альтернативою ситуації, з якою ми стикаємося, є, кінець кінцем, вихід із зони євро. Ринки змусять нас поставити на розгляди саме цей варіант", - заявив Л.Амаду.

Португалія минулого тижня розмістила на світовому ринку свої держоблігації під більш ніж 6% річних, це один з найвищих показників за історію існування зони євро. Така висока прибутковість показує сумніви фінансових ринків у перспективах платоспроможності португальської держави і ускладнює Лісабону завдання стабілізації фінансової системи.

Світові фінансові ринки стурбовані тим, чи підтримає опозиційна Соціал-демократична партія Португалії проект бюджету, складеного урядом соціалістів, який передбачає різке скорочення державних витрат.

У ще серйознішій ситуації, ніж Португалія, опинилася Ірландія, у якої прибутковість в облігаціях досягає 8,6%. У "зоні ризику" також Іспанія.