Литвин припускає, що парламент у вівторок та четвер розгляне проект Податкового кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН припускає, що парламент у вівторок і четвер розглядатиме проект Податкового кодексу.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і керівників парламентських комітетів.

Спікер зазначив, що у вівторок Верховна Рада розглядатиме у другому читанні проект Податкового кодексу. Він зазначив, що ранкове засідання буде продовжене, а вечірнє триватиме до завершення розгляду цього питання.

За словами В. ЛИТВИНА, "якщо ми раптом не встигнемо це зробити, і будуть депутати надзвичайно втомлені, і не зможуть далі працювати", то тоді у середу повинен відбутися День опозиції, а в четвер ВР продовжить працювати над проектом Податкового кодексу.

Він зазначив, що "працюватимемо стільки, скільки треба".

Голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК повідомив, що у четвер на сайті парламенту був розміщений текст Податкового кодексу. За його словами, також екземпляри цього проекту роздруковані для народних депутатів.