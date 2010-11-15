БЮТ наполягатиме на голосуванні своїх 800 поправок до проекту Податкового кодексу

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вимагатиме голосування усіх своїх поправок, поданих до проекту Податкового кодексу для розгляду у другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що є великі сумніви щодо розгляду цього проекту документу протягом одного дня, оскільки не можна "на автоматі" проголосувати цей документ.

Лідер фракції БЮТ припустив, що проект Податкового кодексу розглядатиметься упродовж усього тижня. Він сказав, що детальне ознайомлення з проектом Податкового кодексу засвідчило неможливість його підтримки з боку БЮТ. "Не тому, що ми опозиція, а тому, що ми солідарні з тими людьми, які сьогодні стоять на площах, і вони проти цих новацій, які впроваджують", - сказав І. КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що фракція БЮТ внесла понад 800 поправок до цього проекту документу. "І ми на них наполягатимемо і не лише їх озвучувати, але і голосувати", - сказав І. КИРИЛЕНКО.