Міжбанк: до 12:00 котирування склали 7,9475/7,9505 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9455/7,9540, до 12:00 звузився спред 7,9475/7,9505 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2570/0,2574, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2570/0,2571. У Росії курс долар-рубль виріс, і до 12:00 встановився на рівні 30,9200 (+0,1575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3634/1,3636, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8350/10,8490, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,8300/10,8405.