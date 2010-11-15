Верховна Рада 23-24 грудня планує ухвалити держбюджет на 2011 рік

Верховна Рада України 23-24 грудня має в цілому ухвалити державний бюджет на 2011 рік.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

За його словами, саме тому Верховна Рада має ухвалити проект Податкового кодексу, який підпише Президент, щоб на основі цього кодексу ухвалити держбюджет-2011.

«У випадку вето всі прекрасно розуміють, що це призведе до того, що ми будемо відтерміновувати процес розгляду державного бюджету на 2011 рік», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він додав, що за попередніми планами 2-3 грудня ВР має розглянути проект держбюджету у першому читанні, а 23-24 грудня – ухвалений в цілому.