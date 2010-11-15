Митний союз Білорусі, Росії та Казахстану почав переговори з Новою Зеландією

Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ, міністр економічного розвитку Росії Ельвіра НАБІУЛЛІНА, міністр економічного розвитку і торгівлі Казахстану Жанар АЙТЖАНОВА, а також міністр торгівлі Нової Зеландії Тім ГРОСЕР заявили про початок переговорів за текстом комплексної і сучасної угоди про вільну торгівлю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

"Білорусь, Казахстан і Росія, будучи державами-членами Митного союзу, уперше вступили в переговорний процес зі створення зони вільної торгівлі з зарубіжним партнером, що є важливим кроком у розвитку Митного союзу і його інтеграції в систему міжнародних торгово- економічних стосунків" - сказано у спільній заяві сторін.

Сторони надають майбутній угоді "особливого значення, оскільки вона внесе новий важливий вклад до динамічної і стрімкої архітектури азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва шляхом залучення наших держав до процесів економічної интеграції в цьому регіоні".

Міністри також схвалили підготовлену 5 жовтня 2010 р. експертами чотирьох країн Спільну доповідь про зону вільної торгівлі і доручили своїм представникам почати переговори з метою укладення угоди до кінця 2011 року.