Уряд не планує у 2010 році секвестр бюджету

Уряд не планує у 2010 році проводити секвестр Державного бюджету.

Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час прямої лінії в газеті "Факти і коментарі".

"Ніякого секвестру не буде. У нас розрахунки на приватизацію "Укртелекому"", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляли, колишній виконувач обов'язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ вважає, що до кінця поточного року в Україні буде другий секвестр бюджету.

На його думку, це основний пункт компромісу між урядом України і Міжнародним валютним фондом.

І. УМАНСЬКИЙ зазначив, що "ситуація з державними фінансами не така хороша і красива, як того хотілося усім". На його думку, "реальний дефіцит бюджету- 2010 буде значно вищим, ніж затверджено законом. Як наслідок, безумовно, необхідно буде цей дефіцит чимось покривати. А МВФ є одним з найбільш дешевих джерел коштів. І ці кошти будуть потрібні уряду".

Нагадаємо, у липні був проведений секвестр бюджету- 2010, у результаті якого його дефіцит скоротили з 5,33% до 4,99% ВВП. У тому числі були скорочені витрати Держбюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду України на 3 млрд. грн. - до 26,596 млрд. грн.