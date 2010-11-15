Королевська: Всупереч запевненням уряду, інфляція в Україні росте загрозливими темпами

Всупереч запевненням уряду, інфляція в Україні росте загрозливими темпами. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи дані Держкомстату за 10 місяців 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, аналіз динаміки зростання цін у жовтні 2010 року, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, демонструє надмірно високі темпи зростання цін на продукти харчування. Так, ціни на картоплю зросли на 61,9%, сир – 35,9%, молоко – 27,4%, масло – 40,6%, хліб – 16,2%, овочі – 27,4%. «Інфляція в Україні росте загрозливими темпами. Уряд обіцяв низькі ціни на природний газ. Проте, порівняно з жовтнем 2009 року, ціни на цей енергоносій зросли на 50%, потягнувши вгору ціни на опалення, електроенергію і деякі споживчі товари, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету ВР зазначила, що, за офіційними даними, ціни на цукор у жовтні знизилися на 5,1%, на фрукти – на 4,5%. «Достатньо порівняти ці показники з жовтнем 2009 року, як стане ясно – ціни на цукор зросли на 36,3%, на фрукти – на 11,7%. Найбільше піднялися ціни на продукти харчування і послуги ЖКГ – на 13% і 14% відповідно, - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - У середньому споживацькі ціни за рік зросли на 10%, а це значить, що українці стали на стільки ж бідніше. Подальше розкручування інфляції призведе до того, що люди не зможуть платити за комунальні послуги, а найменш забезпечені почнуть голодувати”.

На думку голови парламентського Комітету, збереження такої тенденції – шлях до тотального зубожіння населення. «Гасло «Україна для людей» виглядає сьогодні знущанням над тими, хто щодня знаходить у магазинах всі нові й нові недоступні для себе продукти харчування. Високі темпи реальної інфляції, яку бачать усі, окрім представників влади, створюють колосальний розрив між багатими і бідними. А найбільш добросовісні платники комунальних послуг виявляють, що їхніх пенсій ледь вистачає на оплату рахунків”, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, індекс споживацьких цін зріс у жовтні 2010 р. на 0,5% по відношенню до вересня. Зростання споживацьких цін у річному вираженні становило 10,1%. Індекс цін виробників за місяць зріс на 2,4%, тоді як річне зростання цін виробників різко прискорювалося і досягло показника 19,8%.

10 листопада прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив упевненість, що сьогодні є всі підстави очікувати, що інфляція за підсумками 2010 року не перевищить показник 10%. Прем`єр підкреслив, що зростання інфляції у вересні було викликане не монетарними причинами, а ажіотажним попитом на продукти харчування, викликаним зростанням цін на зерно. Він зазначив, що завдяки заходам, ухваленим урядом, у жовтні показник інфляції знизився до 0,5%. «За підсумками року інфляція не повинна перевищувати 10%. Тобто, вперше за останні роки, річна інфляція буде в межах однозначного числа», - сказав М.АЗАРОВ.