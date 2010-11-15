Експерт: гривня найближчим часом може зміцнитися до долара

Найближчим часом можна побачити незначне зміцнення гривні по відношенню до долара.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

При цьому, вважає він, «якщо цього тижня Національний банк України продовжить активне проведення інтервенції, сильних коливань на ринку ми не відзначимо».

Як повідомив С.МІШТА, протягом минулого тижня курс долара США стабілізувався на рівні 7,9450-7,9550 грн./дол. НБУ весь тиждень продавав валюту, окрім четверга, коли був вихідний день в США. Спред між купівлею-продажем валюти Нацбанком весь тиждень знижувався і в п`ятницю складав 2,5 копійки проти 5 копійок у понеділок. «Це може свідчити про те, що на валютному ринку попит на валюту або зменшується, або стабілізувався, а пропозиція збільшується», - вважає експерт.

За словами С.МІШТИ, гривневі залишки на рахунках банків в НБУ за минулий тиждень зменшилися ще на 1 мільярд гривень, а тижнем раніше залишки зменшилися на 2,5 мільярда гривень. «Таке зменшення залишків на рахунках банків також може бути причиною стабілізації курсу долара до гривні, оскільки стимулює зростання ставок на міжбанку, що, у свою чергу, може привести до збільшення пропозиції валюти на ринку з боку банків», - прогнозує експерт.