Уряд планує дефіцит держбюджету цього року на рівні 5,5% - Азаров

Кабінет міністрів України планує дефіцит державного бюджету за підсумками цього року на рівні 5,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час прямої лінії в газеті «Факты и комментарии».

«Ми цього року вийшли на 5,5% дефіциту бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в 2011-му році уряд планує показник держбюджету на рівні 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, Державний бюджет України в січні-вересні 2010 року зведений з дефіцитом 52,82 млрд. грн.

Доходи держбюджету склали 162,664 млрд. грн., зокрема у вересні – 19,193 млрд. грн. Витрати держбюджету в січні-вересні були на рівні 215,165 млрд. грн., зокрема у вересні – 26,081 млрд. грн.

Дефіцит зведеного бюджету України за 9 місяців ц.р. склав 47,494 млрд. грн., при цьому доходи були на рівні 215,302 млрд. грн., витрати – на рівні 262,453 млрд. грн.