Парламент 19 листопада заслухає інформацію глави Мінфіну щодо бюджетної політики на 2011 рік

Верховна Рада у п’ятницю, 19 листопада, заслухає інформацію міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА щодо бюджетної політики уряду на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, уряд має поінформувати громадськість, яких підходів дотримуватиметься влада при роботі над державним бюджетом і як бюджетні показники відповідатимуть економічній ситуації.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, уряд має поінформувати про основні параметри, що ляжуть в основу меморандуму з МВФ, оскільки це і стане основою для формування держбюджету.

Також Кабмін має дати відповідь на запитання про соціальну політику на наступні роки, оскільки можливості держави вже не співпадають з положеннями чинних законів, додав В.ЛИТВИН.