В Україні негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в січні-вересні становило 1,08 млрд. дол.

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-вересні 2010 року становило 1 млрд. 083,5 млн. дол. проти також негативного сальдо в розмірі 1 млрд. 020,2 млн. дол. у січні-вересні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців ц.р. становило 5 млрд. 427,5 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 344 млн. проти 4 млрд. 071,2 млн. дол. і 3 млрд. 051 дол., відповідно, в січні-вересні 2009 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в січні-вересні 2010 р. зріс до 45 млрд. 505,4 млн. дол. (у січні-вересні 2009 року – 35 млрд. 375,3 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 41 млрд. 680,3 млн. дол. (у січні-вересні 2009 року – 31 млрд. 521,4 млн. дол.), імпорт послуг – 3 млрд. 825,3 млн. дол. (у січні-вересні 2009 року – 3 млрд. 853,9 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг із України в січні-вересні 2010 р. зріс до 44 млрд. 421,9 млн. дол. (у січні-вересні 2009 року – 34 млрд. 355,1 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 36 млрд. 252,8 млн. дол. (у січні-вересні 2009 року – 27 млрд. 450,2 млн. дол.), експорт послуг – 8 млрд. 069,1 млн. дол. (у січні-вересні 2009 року – 6 млрд. 904,9 млн. дол.).

Довідка УНІАН. В Україні негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2009 р. зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.