Міжбанк закрився зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9455/7,9540, на 12:00 звузився спред 7,9475/7,9505. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9450/7,9510 грн./долл.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2570/0,2574, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2570/9,2571. на момент закриття ціни впали до 0,2565/0,2566. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,9575 (+0,1950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3605/1,3745. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 10,8350/10,8490, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,8300/10,8405. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH піднялися до рівня 10,8330/10,8475.