Податковий кодекс може бути прийнятий 16 листопада

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ допускає ухвалення Податкового кодексу у вівторок, 16 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прямої телефонної лінії в газеті «Факты и комментарии».

Відповідаючи на запитання про можливість ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу вже у вівторок, М.АЗАРОВ сказав: «Звичайно можливо. Так і треба робити».

Прем`єр-міністр ще раз підкреслив важливість ухвалення цього документа для розвитку економіки України. При цьому він визнав, що така масштабна реформа може містити в собі і негативні риси. «Реформа необхідна. Вона обов`язково має свої плюси і мінуси. Жодної реформи не буває, яка розрахована тільки на плюси. Вона обов`язково має свої мінуси, вона обов`язково по комусь проїдеться, когось зачепить», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що реформа необхідна також у зв`язку з тим, що за існуючою нині податковою системою деякі галузі, що мають досить великий оборот грошових коштів, платять податки за спрощеною системою. Зокрема, він навів як приклад продаж ювелірних виробів і обмін валюти - новий Податковий кодекс збільшить для них податки. «Вони будуть задоволені? Будуть вони нам аплодувати? Не будуть. Тому що на це треба йти свідомо, що певна частина зайнятих у бізнесі аплодувати Податковому кодексу не буде, вона виходитиме і протестуватиме», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що необхідно шукати компроміс при ухваленні кодексу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 листопада планує розглядати в другому читанні проект Податкового кодексу. Фракція Блоку Юлії Тимошенко заявляє, що вимагатиме голосування всіх своїх 800 поправок, поданих у проект Податкового кодексу для розгляду в другому читанні.