Азаров прогнозує недоотримання держбюджетом 700 млн. грн. у зв'язку із зниженням ПДВ на 1%

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує недоотримання до Державного бюджету 700 млн. грн. у зв`язку із зниженням податку на додану вартість (ПДВ) на 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прямої телефонної лінії в газеті «Факты и комментарии».

Прем`єр-міністр зазначив, що проектом Податкового кодексу передбачається поступове зниження ставки ПДВ на 1% за рік. «Це десь 700 млн. грн. подарунок підприємцям у масштабі країни», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що вважає ці кошти досить великими як для підприємців, так і для бюджету.