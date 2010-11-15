Курс Нацбанка 16 листопада

Офіційний курс Нацбанка 16 листопада100 USD США – 793.2700 (15 листопада – 792.9700)100 EUR – 1080.9097 (15 листопада – 1087.2412)10 RUR – 2.5703 (15 листопада – 2.5769) Облікові курси банківських металів НБУ з 16 листопадаза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108440.01 (15 листопада-109984.94)961XAG 10Срібло-2063.30 (15 листопада-2124.37)962XPT 10Платина-132872.73 (15 листопада-135201.39)964XPD 10Паладій-53228.42 (15 листопада-54239.15)

Офіційний курс Нацбанка 16 листопада 100 USD США – 793.2700 (15 листопада – 792.9700) 100 EUR – 1080.9097 (15 листопада – 1087.2412) 10 RUR – 2.5703 (15 листопада – 2.5769) Облікові курси банківських металів НБУ з 16 листопада за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108440.01 (15 листопада-109984.94) 961XAG 10Срібло-2063.30 (15 листопада-2124.37) 962XPT 10Платина-132872.73 (15 листопада-135201.39) 964XPD 10Паладій-53228.42 (15 листопада-54239.15)

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