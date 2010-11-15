Курс Нацбанка 16 листопада

20:36, 15 листопада 2010
Фінанси
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Офіційний курс Нацбанка 16 листопада100 USD США – 793.2700 (15 листопада – 792.9700)100 EUR – 1080.9097 (15 листопада – 1087.2412)10 RUR – 2.5703 (15 листопада – 2.5769)  Облікові курси банківських металів НБУ з 16 листопадаза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108440.01 (15 листопада-109984.94)961XAG 10Срібло-2063.30 (15 листопада-2124.37)962XPT 10Платина-132872.73 (15 листопада-135201.39)964XPD 10Паладій-53228.42 (15 листопада-54239.15) 

Офіційний курс Нацбанка 16 листопада

100 USD США – 793.2700 (15 листопада – 792.9700)

100 EUR – 1080.9097 (15 листопада – 1087.2412)

10 RUR – 2.5703 (15 листопада – 2.5769)

 

Облікові курси банківських металів НБУ з 16 листопада

за 10 тройських унцій (грн.):

959XAU 10Золото-108440.01 (15 листопада-109984.94)

961XAG 10Срібло-2063.30 (15 листопада-2124.37)

962XPT 10Платина-132872.73 (15 листопада-135201.39)

964XPD 10Паладій-53228.42 (15 листопада-54239.15)

 

 

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