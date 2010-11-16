Фельдман розкритикував законопроект «Про захист прав кредиторів і споживачів банківських послуг»

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН різко розкритикував нещодавно зареєстрований у парламенті законопроект «Про захист прав кредиторів і споживачів банківських послуг».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, на його думку, цей законопроект «краще було б прямо назвати законом «Про збільшення бездомних» або «Про нерозумну жадібність банків».

Зокрема, зазначає О.ФЕЛЬДМАН, у рамках законопроекту «пропонується ряд таких сумнівних новацій, які є неприйнятними для будь-якого суспільства, в якому з повагою ставляться до прав людини».

По-перше, законопроектом пропонується дати банкам право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, іншим особам, для укладення договорів про передачу права вимоги за простроченими кредитними договорами. «Простіше кажучи, пропонується безперешкодно передавати особисту інформацію громадян колекторам і фактично узаконити колекторне беззаконня в іпотечній сфері», - підкреслює депутат.

По-друге, за його словами, пропонується дати банкам право передбачати в договорі можливість односторонньої зміни (збільшення) розміру відсотків по іпотеці.

По-третє, зазначає О.ФЕЛЬДМАН, пропонується поширити на простих громадян (зараз лише громадяни-підприємці) кримінальну відповідальність за надання неправдивої інформації банкам для отримання кредиту: «Тобто, подача недостовірної інформації в довідках про доходи вважатиметься кримінальним злочином».

По-четверте, заявляє він, пропонується спростити процедуру виселення громадян із житла шляхом введення практики позасудового стягнення на житло за договором іпотеки тільки на підставі договору: «І людей зможуть виселяти з їхнього житла без рішення суду, на підставі виконавчого надпису нотаріуса».

По-п`яте, обурений депутат, пропонується дозволити безцеремонне виселення громадян із їхніх жител разом із малолітніми дітьми. «Пропонується внести зміни до статті 17 «Право дитини на майно» Закону «Про охорону дитинства», до статті 12 «Захист права та інтересів дітей при здійсненні операцій із житловими приміщеннями» Закону «Про засади соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», до статті 177 «Управління майном дитини» Сімейного кодексу України, метою яких є скасування норми про необхідність отримання дозволів органів опіки й піклування на укладення договорів іпотеки. Тобто пропонується позбавити дітей єдиного механізму, що гарантує захист їхніх прав на житло», – підкреслює О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, якщо цей законопроект буде прийнято, то українська іпотека перетвориться на «фабрику бездомних». У цьому контексті О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що вже відправив звернення на ім`я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням «звернути увагу на сумнівний правовий характер цього законопроекту й накласти на нього вето, якщо в депутатів вистачить совісті проголосувати за цей варварський законопроект».

Довідка УНІАН. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів і споживачів фінансових послуг, під номером 7351 зареєстрований у парламенті 10 листопада 2010 р. Ініціатори законопроекту – народні депутати України Юрій ПОЛУНЄЄВ, Юрій ВОРОПАЄВ, Станіслав АРЖЕВІТІН.