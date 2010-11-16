ВР почала розгляд ПК. Депутати відмовились включити пряму трансляцію засідання на площу біля Ради

У Верховній Раді розпочався розгляд у другому читанні проекту Податкового кодексу. Водночас, депутати Верховної Ради відмовились включити пряму трансляцію засідання на площу біля Ради, де зараз відбувається багатотисячний мітинг противників ПК.

"За" трансляцію проголосував лише 141 народний депутат з 416 зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема за проведення трансляції дали голоси депутати фракції "БЮТ" - 96 голосів, фракції "Наша Україна" - 42 голоси. Фракції "Партії регіонів", КПУ, "Блоку Литвина" не дали жодного голосу за це рішення.

Таким чином, провладні депутати позбавили людей, що мітингують зараз біля парламенту, можливості стежити за перебігом засідання в режимі реального часу (аналогічна ситуація була 27 квітня 2010 року, коли парламент проголосував за ратифікацію договору про продовження перебування ЧФ РФ у Криму. Пряма трансляція засідання на площу тоді також не була включена й мітингувальники із запізненням довідались, що депутати вже схвалили рішення, проти якого виступали протестувальники - УНІАН)

Як повідомляв УНІАН, в акції протесту підприємців біля Верховної Ради України беруть участь щонайменше 10 тис. осіб. Колони підприємців, які протестують проти ухвалення Податкового кодексу, продовжують прибувати до будівлі парламенту.

Рух автотранспорту вулицею Грушевського від готелю «Київ» і до Європейської площі перекрито.

Уздовж огорожі, яка відділяє ВР від проїжджої частини, щільно вишукались військовослужбовці Внутрішніх військ МВС України.

Підприємці стоять навколо центрального входу до Верховної Ради, вони з’їхалися з усіх регіонів України, у тому числі з Одеси, Криму, Дніпропетровська, Львова, Полтави, Донецька тощо.



Крім прапорів і плакатів, з назвами населених пунктів України, вони тримають плакати з написами: «Зупинимо податковий терор», «Оплата соціального внеску – по доходах», «Азаров, Хомутинник, Тігіпко, Бродський – на базар зі своїм Податковим кодексом!» тощо.



Також учасники мітингу б’ють у відра або стукають по огорожі пластиковими пляшками і вигукують: «Ганьба! Ганьба!».



Водночас, у Маріїнському парку, біля Верховної Ради, зосереджено понад 20 автобусів з тонованими вікнами, у яких перебувають бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» і бійці Державної служби охорони при МВС України.



