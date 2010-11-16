Міжбанк: торги по долару відкрилися котируваннями 7,9460/7,9520 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2557/60, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,8130/10,8235. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3608/10 (понеділок - 1,3634/36).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.