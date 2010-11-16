Україна збільшила транзит газу і зменшила нафти

Транзит природного газу по території України у січні-жовтні збільшився на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти по території України у січні-жовтні скоротився на 31,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування газу по газотранспортній системі України у січні-жовтні збільшилося на 10,3% а нафти - скоротилася на 21,5%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2009 році транзит природного газу по території України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком. Транзит нафти по території України у 2009 році скоротився на 11,4% порівняно з 2008 роком. Загальне транспортування нафти по нафтопровідній системі України у 2009 році скоротилося на 5,9%, а газу - на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ "Укртранснафта".