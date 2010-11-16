Підприємці закликають Президента відхилити новий Податковий кодекс

Підприємці, які пікетують Верховну Раду, закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА докласти усі зусилля, щоб новий проект Податкового кодексу не був прийнятий і не набув чинності.

Про це сказано у відповідному зверненні, яке зачитали учасники акції через гучномовці.

"Шановний Вікторе Федоровичу, незважаючи на обіцяні вами податкові канікули і реформи, цього не відбувається. У разі прийняття Податкового кодексу, шансів на збереження малого і середнього бізнесу не буде" - сказано у зверненні.

Також в документі підкреслюють, що пропозиції підприємців, спрямовані на поліпшення системи оподаткування малого і середнього бізнесу, Верховна Рада повністю проігнорувала. У зв`язку з цим, автори звернення зазначають, що "таким чином, наше життя і робота повністю залежатимуть від податківців і міліціонерів".

"Таким чином, просимо вас зробити усе можливе і неможливе, щоб цей законопроект не був ухвалений і не набув чинності - кажуть підприємці, звертаючись до В. ЯНУКОВИЧА.

При цьому пікетувальники зазначають, що у разі формування для них нормальних умов ведення бізнесу, вони можуть створювати робочі місця і забезпечувати свої сім`ї і наповнювати бюджет держави.