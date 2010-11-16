Міжбанк: до 12:00 котирування склали 7,9480/7,9510 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9520, до 12:00 звузився спред 7,9480/7,9510 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2557/0,2560, до 12:00 ціни знизилися до 0,2556/0,2567. У Росії курс долар-рубль продовжує рости, і до 12:00 встановився на рівні 31,0924 (+0,1349).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3608/1,3610, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8130/10,8235, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7945/10,8045.