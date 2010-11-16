Єфремов: Податковий кодекс буде прийнятий в цілому не раніше 18 листопада

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що Податковий кодекс в цілому буде прийнятий не раніше четверга, 18 листопада. Про це він заявив журналістам.

За словами О. ЄФРЕМОВА, "сьогодні неможливо прийняти Податковий кодекс, оскільки це досить об'ємний документ".

Лідер фракції Партії регіонів зазначив, що до кінця робочого дня Верховна Рада може вийти лише на узгодження половини поправок. Він нагадав, що для прискорення прийняття Податкового кодексу парламент продовжив роботу до 22.00.

У той же час О. ЄФРЕМОВ не виключив, що Верховна Рада може прийняти рішення і про продовження роботи до 24.00. "Сподіваюся, що ми розглянемо більше половини статей", - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За словами лідера фракції Партії регіонів, завтра буде час, щоб систематизувати все те, що було прийняте сьогодні. "І в четвер, якщо усе буде нормально, ми можемо до кінця робочого дня прийняти цей документ", - сказав О. ЄФРЕМОВ.