Україна та МВФ домовилися. 1,6 млрд.дол. можуть надійти до кінця року

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо умов подальшої співпраці у рамках програми стенд-бай.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР в ході п'ятої щорічної конференції Адама Сміта "Український банківський форум".

За його словами, на сьогодні завершується складання тексту меморандуму і листа про наміри. Планують, що до кінця року рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні другого транша об'ємом 1,6 млрд. дол. М. АЛЬЄР не виключив, що гроші також будуть виділені до кінця поточного року.

Планують, що з наданих коштів 1 млрд. дол. буде спрямований на покриття дефіциту держбюджету України, а 600 млн. дол. - у резерв Національного банку України.

Представник МВФ позитивно оцінив рівень виконання урядом узятих на себе зобов'язань у рамках співпраці з МВФ.

Серед іншого він зазначив, що МВФ звертає увагу уряду України на високі темпи зростання держборгу, який, за прогнозами, на кінець 2010 року складе 40-44% ВВП.

Дефіцит державного бюджету на 2011 рік не повинен перевищувати 3,5% ВВП. Крім того, дефіцит НАК "Нафтогаз України", який у 2009 році був на рівні 2,5% ВВП, за підсумками 2010 року планується на рівні 1% ВВП, а у 2011 році - бюджет "Нафтогазу" буде збалансованим.

Також він сказав, що досягнуте розуміння щодо Податкового кодексу, який буде нейтральний по відношенню до прибуткової частини, а зміни для досягнення цільового показника дефіциту стосуватимуться витратної частини держбюджету при збереженні соціальних зобов'язань.

Говорячи про монетарну політику, М. АЛЬЄР підкреслив, що вона більш сфокусована на стабільності цін, і за прогнозами МВФ, рівень інфляції у 2011 році скорочуватиметься.

МВФ також задоволений рівнем розвитку валютного ринку в Україні, при цьому підкреслює необхідність розвитку форвардного ринку.

Говорячи про банківську систему України, М. АЛЬЄР зазначив, що вона достатньо ліквідна і капіталізована. Кредитні вкладення, за оцінками МВФ, на сьогодні не дуже активні, крім того, існує необхідність подальшої реструктуризації проблемних кредитів.

У цілому, характеризуючи ситуацію в Україні, М. АЛЬЄР підкреслив, що економіка країни рухається від кризової ситуації до стабілізації і надалі показуватиме зростання.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Т.АРВАНІТІСА перебуває в Україні для перегляду програми співпраці щодо кредиту stand - by, схваленої в липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми складає 2,5 роки. Кошти залучають під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікують у грудні, проте, для цього необхідно виконати усі параметри програми співпраці з МВФ.