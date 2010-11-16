Visa заявляє про готовність знизити тарифне навантаження на банки

Міжнародна платіжна система Visa готова знизити тарифне навантаження на банки, з якими вона працює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в ході засідання Антимонопольного комітету України генеральний директор Visa у Росії, країнах СНД і Південно-східної Європи Стівен ПАРКЕР.

"На цей момент готуємо комплекс заходів, наслідком яких стане зниження загального тарифного тиску на банки", - сказав він.

У свою чергу виконувач обов'язків голови, перший заступник голови Антимонопольного комітету Юрій КРАВЧЕНКО сказав,, що в ході проведених перевірок АМК було виявлено, що дія платіжної системи Visa містить ознаки зловживання монопольним становищем.

Ю. КРАВЧЕНКО також додав, що АМК вимагатиме від Visa 10% зниження тарифів при обслуговуванні банків, а також надалі зажадає від банків зниження вартості послуг для населення.

За інформацією АМК, на початок 2010 року членами платіжної системи Visa були 111 українських банків, що складало приблизно 80% від загальної кількості представлених в Україні банків-членів платіжної системи.

Довідка УНІАН. Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує доступ утримувачам карт, торговельно-сервісним підприємствам, фінансовим і урядовим установам у більш ніж 200 країнах світу до швидкої, безпечної і надійної мережі електронних платежів. Електронні платежі здійснюють за допомогою глобальної інноваційної процесингової системи VisaNet.