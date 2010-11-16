Євро закінчив минулий тиждень рекордним падінням - експерт

Євро закінчив минулий тиждень рекордним падінням за усю осінь.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН начальник відділу арбітражних операцій "Брокбізнесбанку" Владислав СТЕЛЬМАХ.

За його інформацією, єдина валюта втратила понад 4% проти долара за сім днів - це найістотніше тижневе падіння з початку серпня. У парі з ієною євро минулого тижня опустився до 111.35 з 112.73. Курс євро обвалився до шеститижневих мінімумів проти долара в зоні 1.3569 на тлі публікації даних про уповільнення темпів зростання в найбільших економіках регіону.

За словами В. СТЕЛЬМАХА, зміцненню євро перешкодили відновлені побоювання навколо слабкіших членів ЄС. Пара євро/долар ослабла після виходу новин про те, що бюджетний дефіцит Греції може виявитися вищим за очікуваний, а останній аукціон португальських бондів завершився гірше за попередні підсумки. "Серед інвесторів ходять чутки про те, що вихід державного бюджету Ірландії 7 грудня відкриє дорогу для виборів і спровокує формування подальшої геополітичної і економічної нестабільності", - повідомив експерт.

Як зазначив В. СТЕЛЬМАХ, проблеми з ірландським державним боргом спровокували чергову хвилю антиризикових настроїв. "Вартість ірландських облігацій продовжує падати, оскільки учасники ринку підозрюють, що країні доведеться йти з протягнутою рукою в Євросоюз, щоб врятувати свої банки", - підкреслив експерт.