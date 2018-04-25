ПДВ: боргами та проблемами обростаємо

Одним з головних зобов`язань, яке брав на себе нинішній уряд під час свого призначення, було вирішення проблеми відшкодування ПДВ, зокрема впровадження автоматичного відшкодування податку. Через півроку Кабміну так і не вдалося виконати його вповні - ця сфера як і раніше корумпована, заборгованість росте, а про автоматичне відшкодування говорити взагалі перестали.

Український ПДВ-варіант

Поширеність у світі податку на додану вартість обумовлена легкістю визначення податкової складової в ціні товару на кожній стадії виробництва і продажу, виключаючи повторне оподаткування, при цьому створюються вигідні умови для експорту і знижуються можливості імпорту, а також підвищується конкурентоспроможність на внутрішньому ринку країни. Проте, в Україні ПДВ перетворився на канал оптимізації оподаткування і банального розкрадання державних грошей. Ідея створення таких "сірих" схем досить проста.

Податок розраховується як різниця між ПДВ, нарахованим при реалізації продукції підприємства, і ПДВ, сплаченим при закупівлі сировини, матеріалів і комплектуючих (податковий кредит). Деякі "тямущі" підприємці резонно помітили, що якщо у цій формулі завищувати податковий кредит або занижувати надходження ПДВ, який "входить", то база оподаткування звужується. Більше того, якщо податковий кредит перевищить вхідний ПДВ, то база оподаткування взагалі буде негативною. Іншими словами, платник податку переплатив ПДВ до бюджету і, відповідно, має право на повернення.

Традиційно негативна база оподаткування ПДВ формується у експортерів. Це пояснюється тим, що в Україні цей податок нараховується за принципом "державне призначення" тобто, обкладають усі товари, які продаються в країні. Оскільки експортні товари і послуги реалізуються поза митною зоною України, вони обкладаються ПДВ за ставкою 0%.Проте, підприємства сплачують вхідний ПДВ, який формує негативну базу оподаткування, тому він підлягає поверненню.

Очевидно, що у такій ситуації багато експортерів прагнуть роздути податковий кредит з тим, щоб потім отримати відшкодування з бюджету. Як правило, роблять це вони за рахунок впровадження у виробничий ланцюжок своїх компаній, які поставляють головному підприємству продукцію за ціною у 2-3 рази вищою за ринкову, формуючи таким чином вищий ПДВ, який потім головне підприємство зараховує у податковий кредит. За словами першого заступника голови ДПАУ, начальника податкової міліції Віктора Шейбута, кожна п`ята гривня, заявлена до повернення, є фіктивною.

Схеми з фіктивного відшкодування ПДВ ставали усе більш популярними, об`єм заявок невблаганно ріс при колосальному розриві з динамікою експорту. Не дивно, що держава фізично не мала можливості забезпечити виплати, тому з 2008 року заборгованість почала накручувати спіраль, перевищивши на початку цього року 30 млрд. грн. Для української економіки - колосальна сума ліквідності, у три рази більше, ніж капітальні витрати державного бюджету у 2009 році. У зв`язку з цим, якби уряд виконав зобов`язання з відшкодування ПДВ, то економіка отримала б потужний імпульс для відновлення.

Ноу-хау: довіритися тим, хто не раз обдурив

Що ж до обіцянки Кабміну щодо впровадження автоматичного повернення ПДВ для добросовісних платників, чия репутація роками не викликає сумнівів, то вона апріорі була нездійсненною. Не завадило б поцікавитися у ініціаторів цієї ідеї, який механізм вони вкладають в це поняття…

Термінологічну ясність трохи вніс проект Податкового кодексу. Згідно з першим розділом документу, бюджетне відшкодування - відшкодування негативного значення податку на додану вартість на підставі висновків перевірок, які підтверджують правомірність таких дій. А ось автоматичне відшкодування - відшкодування ПДВ на підставі камеральной перевірки (камеральная перевірка - перевірка, що проводиться податковим органом виключно на підставі даних, вказаних в податкових деклараціях без проведення яких-небудь інших видів перевірок платника податків). У такому вигляді автоматичне відшкодування не відповідає терміну в первісному розумінні. Проте, в Україні саме це вирішення питання здається оптимальним.

Якщо говорити про заборгованість з ПДВ, то тут уряд знайшов дуже прийнятний механізм. Йдеться про ПДВ-облігації. Ці цінні папери зі ставкою 5,5% не лише дозволили розтягнути виплату боргу, але за середньорічної інфляції 12% (а менше навряд чи буде) за п`ять років скоротити реальний об`єм відшкодування на 30%.

Для підприємців такі облігації у принципі не привабливі, оскільки заморожують ліквідність. Звичайно, існує варіант збути їх. Але оскільки продаж буде з дисконтом в 30% і вище, то фактично бізнес понесе додаткові витрати, які формально віднести до валових витрат не зможе. Проте за умови - папір або взагалі нічого - українські підприємства масово погодилися на "пропозицію".

Таким чином, проблема ніби вирішилася. З початку року платникам відшкодовано 39,37 млрд грн.: 18,32 млрд грн. - грошима, 16,27 млрд грн. - ПДВ-облігаціями, а 4,78 млрд грн. - у рахунок зниження майбутніх податкових зобов`язань.

На цей момент до відшкодування ПДВ заявлено 9,48 млрд грн., з них 7,09 млрд грн. - залишок заявок без порушення термінів їх перевірок. Протермінована заборгованість склала 2,39 млрд грн. - зразкове місячне відшкодування податку.

У реальності фундаментальні проблеми залишилися на колишньому рівні. Правда, уряд покладає надію на Податковий кодекс. Він повинен розширити повноваження контролюючих органів у плані перевірок достовірності нарахування податкового кредиту. Але довірити боротьбу з фіктивними схемами людям, які беруть "відкати" за відшкодування податку, від початку є безперспективним рішенням.

Тетяна Соколовська (для УНІАН)