Підприємці під ВР запустили в повітря кульки з портретами авторів Податкового кодексу

Представники малого та середнього бізнесу, які пікетують сьогодні Верховну Раду України на знак протесту проти прийняття проекту Податкового кодексу, запустили в повітря кульки, на яких прикріплено фотографії авторів цього: премєр-міністра України Миколи АЗАРОВА, віце-прем’єр-міністрів Сергія ТІГІПКА та Бориса КОЛЕСНІКОВА, а також голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому підприємці висловили переконання, що завдяки їхній акції проект Податкового кодексу так само полетить у повітря, «як його автори, яких запустили у небо на повітряних кульках».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, в акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу біля Верховної Ради бере участь більш як 30 тис. осіб. Такі дані оголосили організатори акції.

Вони зауважили, що, за останніми даними, на даний час офіційно зареєструвалося понад 30 тис. учасників мітингу, але люди підходять і, таким чином, як зазначають організатори, пікетувальників буде не менше 50 тис.

Акції протесту підприємців проходять також і в обласних центрах.