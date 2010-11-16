В Україні по 12% банківських кредитів припинене обслуговування – Порошенко

На сьогодні в Україні по 12% банківських кредитів припинене обслуговування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України (НБУ) Петро ПОРОШЕНКО сьогодні під час п`ятої щорічної конференції Адама Сміта «Український банківський форум» в Києві.

Згідно з офіційною статистикою НБУ, обсяг проблемної заборгованості на сьогодні становить саме 12%, і, за словами П.ПОРОШЕНКА, «це справді проблемні кредити, але такі, по яких вже припинено обслуговування». До цього показника також не включено реструктуризовані кредити.

Як повідомлялося, за оцінками Fitch, загальна проблемна заборгованість українських банків на кінець першого півріччя становила 56% проти 50% на кінець 2009 року. Зокрема, кредити з простроченням більш як 90 днів становили 18% портфеля банків, ще 38% припадало на реструктуризовані кредити.