Уряд України залучить радників для визначення подальшої долі рекапіталізованих банків
Уряд України залучить радників для визначення подальшої долі рекапіталізованих державою банків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні глава представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР під час п`ятої щорічної банківської конференції Адама Сміта в Києві.
“Будуть найняті радники, і вони дадуть оцінку, який кращий шлях вирішення цих проблем”, - сказав М.АЛЬЄР.
За його словами, перша мета, з якою була здійснена рекапіталізація банків за участі держави, а це стабілізація банківської системи, була досягнута. Тепер йдеться про пошук ефективного шляху мінімізації бюджетних витрат на ці банки.
У свою чергу керівник групи радників віце-прем`єр-міністра України з економічних питань Тимур БАГІРОВ заявив, що актуальним залишається питання реструктуризації проблемної заборгованості в цих банках. На сьогодні залучити кошти, які держава вклала в рекапіталізовані банки, враховуючи їх стан, поки що не представляється можливим.
Т.БАГІРОВ відзначив, що на даному етапі вирішується питання, кого саме Міністерство фінансів України залучить як радників для вирішення цієї проблеми.
У червні 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».
На сьогодні Мінфін є власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави в капіталі «Укргазбанку» становить 87,72%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.