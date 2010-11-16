Міжбанк закрився котируваннями 7,9490/7,9540 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9520, на 12:00 звузився спред – 7,9480/7,9510. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9490/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2557/0,2560, на 12:00 ціни знизилися до 0,2556/0,2567. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,0955 (+0,1380).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3580/1,3650. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8130/10,8235, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,7945/10,8045. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні підвищилися до 10,8140/10,8270.