ЄІБ надасть «ПроКредитБанку» кредит на 20 млн. євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір в 2011 році надати українському «ПроКредитБанку» кредит на суму 20 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава представницького офісу ЄІБ в Україні Тори ЕМАНУЕЛЬСОН в ході щорічної конференції Інституту Адама Сміта.

«Наступного року буде підписано кредитний договір. Мета кредитування – підтримка проектів з покращення навколишнього середовища і фінансуванню малого і середнього бізнесу», – сказав Т.Емануельсон.

За його словами, кошти будуть надані на термін більше 5 років.

Довідка УНІАН. АТ «ПроКредитБанк» (Київ) зареєстровано в кінці 2000 року і на сьогоднішній день входить до третьої групи (середні банки) за класифікацією Нацбанку України.

Акціонерами банку є: Європейський банк реконструкції і розвитку – 19,999%, ProCrеdit Holding AG – 80,001%.