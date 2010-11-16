АГОМСБУ ініціює референдум про недовір'я Кабміну і ВР у зв'язку з ухваленням ПК

Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України (АГОМСБУ) ініціюватиме проведення референдуму про недовір'я Кабінету міністрів України і Верховній Раді у зв'язку з початком розгляду проекту Податкового кодексу в існуючій редакції.



Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова координаційної ради АГОМСБУ Ігор ГУРНЯК.



За його словами, питання про початок процедури ініціації референдуму буде розглянуто на позачерговій асамблеї громадських організацій в Києві 22 листопада ц.р.



Також, за словами І.ГУРНЯКА, у разі ухвалення законопроекту в існуючій редакції АГОМСБУ звернеться до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням накласти на нього президентського вето.



Крім того, відзначив голова координаційної ради АГОМСБУ, у разі ухвалення документа асамблея планує провести «податковий страйк», а також почне активну роз'яснювальну роботу в регіонах України про політику діючого уряду.



При цьому І.ГУРНЯК ухилився від уточнюючого питання про форму проведення «податкового страйку», пояснивши, що небажання розкривати його механізм продиктоване необхідністю створення «ефекту раптовості» для чинної влади.