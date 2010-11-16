Підприємці встановили біля Верховної Ради три військових намети
19:43, 16 листопада 2010Фінанси
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Підприємці, які протестують проти прийняття Податкового кодексу, встановили три військових намети біля Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз біля парламенту перебуває близько тисячі учасників акції протесту, а також міліція, яке несе охорону по периметру будівлі Верховної Ради.
Як зазначили у столичному главку міліції, будь-яких порушень громадського порядку не зафіксовано.
Рух по вулиці Грушевського від готелю "Київ" до вулиці Шовковичної перекрито правоохоронцями.
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