Підприємці встановили біля Верховної Ради три військових намети

Підприємці, які протестують проти прийняття Податкового кодексу, встановили три військових намети біля Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз біля парламенту перебуває близько тисячі учасників акції протесту, а також міліція, яке несе охорону по периметру будівлі Верховної Ради.

Як зазначили у столичному главку міліції, будь-яких порушень громадського порядку не зафіксовано.

Рух по вулиці Грушевського від готелю "Київ" до вулиці Шовковичної перекрито правоохоронцями.