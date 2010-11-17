ВР вчора до закриття сесії розглянула 200 статей проекту Податкового кодексу
10:42, 17 листопада 2010Фінанси
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До закриття сесії Верховної Ради у вівторок, 16 листопада, депутати підтримали 200 статей проекту Податкового кодексу. Розглянуто близько 3,5 тисяч поправок із понад 4 тисяч.
Як повідомляв УНІАН, на момент закриття вчорашнього засідання парламент почав розгляд п'ятий розділу проекту Податкового кодексу – «Податок на додану вартість».
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