ВР вчора до закриття сесії розглянула 200 статей проекту Податкового кодексу

До закриття сесії Верховної Ради у вівторок, 16 листопада, депутати підтримали 200 статей проекту Податкового кодексу. Розглянуто близько 3,5 тисяч поправок із понад 4 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, на момент закриття вчорашнього засідання парламент почав розгляд п'ятий розділу проекту Податкового кодексу – «Податок на додану вартість».