Зростання ВВП України з початку року становило 4,6%

За січень-жовтень 2010 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України становило 4,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що зростання ВВП у жовтні становило 5,7%.

Нагадаємо, 10 листопада на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ припустив, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-жовтень поточного року становитиме близько 5%.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за IІI квартал 2010 р., порівняно з III кварталом 2009 року., у постійних цінах 2007 р., становив 103,5% (згідно з оперативними даними), а з ІI кварталом 2010 р. з урахуванням сезонного чинника - 100,1%.

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками ІI кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) становило 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 3,8%.

Номінальний ВВП за II квартал ц.р. становив 262,365 млрд. грн.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1%, порівняно з 2008 роком. Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн.