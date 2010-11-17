Тігіпко вважає, що не всі пропозиції протестуючих проти ПК можна врахувати
Не всі пропозиції протестуючих проти Податкового кодексу можна врахувати при його прийнятті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.
«Ми перед цим зустрічалися з комітетом (протестуючих – УНІАН). Є пропозиції, на які ми звертаємо увагу, а є такі, які сприйняті не будуть, я думаю», - сказав С.ТІГІПКО. Він не сказав, які саме пропозиції не можна врахувати при прийнятті Податкового кодексу. При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що зараз іде складний процес прийняття Податкового кодексу. Віце-прем’єр зазначив, що складність процесу полягає в тому, що парламенту треба розглянути майже 5 тисяч поправок до кодексу. «Складний, тому що вносяться поправки, які не обговорювались на засіданні комісії, складний, тому що нам потрібно всі ці поправки переглянути і зараз ми цим займаємось. Що стосується мітингуючих, то спокійно треба дивитися на це. Є позиції, які треба враховувати, а є помилки, які були свого часу зроблені і їх потрібно виправляти», - зазначив С.ТІГІПКО. При цьому він наголосив, що в цьому процесі потрібна конструктивна розмова, тому що багато людей, які беруть участь в акції протесту проти прийняття Податкового кодексу, «взагалі не знають, про що йде розмова».