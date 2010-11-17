Акції протесту проти Податкового кодексу свідчать про демократію в країні - Азаров

Акції протесту, якими супроводжувався вчора розгляд проекту нового Податкового кодексу, свідчать про те, що в Україні існує демократія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«У нас вільна демократична країна, тому вчора ті, хто побачив у кодексі мінуси, вийшли на вулиці й заявили про свою незгоду», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що уряд України з повагою ставиться до всіх громадян України.

«Уряд з повагою ставиться до всіх громадян, до всіх законних інтересів, але хочу зробити акцент на тому, що рішення ми ухвалюємо в інтересах переважної більшості нашого суспільства. Тому багатьом підприємствам доведеться перебудовувати свою діяльність відповідно до європейських цивілізованих норм. Але робиться це для того, щоб виграло все суспільство, і щоб економіка, отримавши потужні стимули для прискореного розвитку, дала нам можливість вийти на принципово нову якість життя», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив задоволення, що більшість у Верховній Раді дотримується саме такої позиції, підтримуючи проект Податкового кодексу.

М.АЗАРОВ зазначив, що вчорашнє голосування депутатів по п`яти розділах документа свідчить про те, що депутати прийняли концепцію Податкового кодексу.