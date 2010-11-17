Кошти МВФ потрібні Україні для покриття ризиків при проведенні реформ – Азаров

Кошти Міжнародного валютного фонду (МВФ) потрібні Україні не для витрачання, а для того, щоб покрити ризики, які виникають при проведенні реформ, і дати сигнал інвесторам для залучення інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він зазначив, що з першого траншу кредиту МВФ на сьогоднішній день не витрачено «ні цента».

«В першу чергу, ці кошти нам потрібні не як ресурс на поточні потреби, а як резерв, який перекриває ризики першого етапу проведення реформ, а також як сигнал міжнародним інвесторам, що Україні можна знову довіряти й покладатися як на абсолютно надійного партнера», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому глава уряду зазначив, що такий сигнал уже почутий інвесторами.

Він також зазначив, що рішення про виділення другого траншу кредиту в розмірі майже 1,6 млрд. дол. може бути ухвалено на засіданні ради директорів у грудні.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА перебуває в Україні для перегляду програми співпраці за кредитом stand-by, схваленої в липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.