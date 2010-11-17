Міжбанк відкрився котируваннями - 7,9450/7,9540 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9450/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2531/34, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,7170/10,7310. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3495/97 (вівторок - 1,3608/10).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9325/7,9425.