Тігіпко: Кабмін проситиме Президента ветувати ПК, якщо в ньому буде велика кількість адміністрування бізнесу

Кабінет міністрів проситиме Президента ветувати Податковий кодекс в разі, якщо в ньому буде велика кількість адміністрування бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Якщо пройде все нормально у Верховній Раді, якщо не буде посилення адміністрування, на якому Президент наполягав і сказав, що ніякого посилення по перевіркам і по всі іншим моментам не буде, то, я думаю, що достатньо швидко це можна буде зробити (підписати прийнятий Податковий кодекс – УНІАН)», - сказав С.ТІГІПКО. При цьому він зазначив, що в разі якщо ці позиції Президента не будуть враховані Верховною Радою, Кабінет міністрів України буде просити Президента накласти вето на Податковий кодекс. «І я переконаний, що Президент на це піде», - додав С.ТІГІПКО.