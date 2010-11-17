Цього року більше не планується випуск ПДВ-облігацій - Ярошенко
Цього року більше не планується випуск ПДВ-облігацій для погашення боргів з відшкодування податку на додану вартість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.
Він підкреслив, що випуск ПДВ-облігацій, проведений раніше, був разовим заходом.
«Це був разовий захід для того, щоб зняти напругу, яка була з відшкодування ПДВ», - сказав міністр.
Разом з цим П.ЯРОШЕНКО зазначив, що заборгованість з відшкодування ПДВ знаходиться в межах 3 млрд. грн.
«У нас, згідно з Меморандумом з Міжнародним валютним фондом, заборгованість, як індикатор, має бути до 3 млрд. Ось до 3 млрд. у нас і є», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України з 2 серпня цього року розпочало випуск ПДВ-облігацій для погашення простроченої заборгованості з ПДВ.
Усього було випущено чотири транші загальним обсягом 16,4 млрд. грн.
Раніше повідомлялося, що платниками податків було заявлено для відшкодування 17,792 млрд. грн.
9 листопада прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що на сьогодні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в Україні становить близько 2 млрд. грн.