Цього року більше не планується випуск ПДВ-облігацій - Ярошенко

Цього року більше не планується випуск ПДВ-облігацій для погашення боргів з відшкодування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Він підкреслив, що випуск ПДВ-облігацій, проведений раніше, був разовим заходом.

«Це був разовий захід для того, щоб зняти напругу, яка була з відшкодування ПДВ», - сказав міністр.

Разом з цим П.ЯРОШЕНКО зазначив, що заборгованість з відшкодування ПДВ знаходиться в межах 3 млрд. грн.

«У нас, згідно з Меморандумом з Міжнародним валютним фондом, заборгованість, як індикатор, має бути до 3 млрд. Ось до 3 млрд. у нас і є», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України з 2 серпня цього року розпочало випуск ПДВ-облігацій для погашення простроченої заборгованості з ПДВ.

Усього було випущено чотири транші загальним обсягом 16,4 млрд. грн.

Раніше повідомлялося, що платниками податків було заявлено для відшкодування 17,792 млрд. грн.

9 листопада прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що на сьогодні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в Україні становить близько 2 млрд. грн.