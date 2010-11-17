Деякі норми проекту ПК, схвалені ВР, є неприпустимими - УСПП

Деякі норми проекту Податкового кодексу, які вчора були схвалені парламентом у другому читанні, є неприпустимими, переконана промислово-підприємницька спільнота Україна. Вони невиправдано розширюють можливості фіскальних органів та грубо порушують права платників податків та громадян країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української спілки промисловців і підприємців (УСПП).

«Податкова система України потребує негайного реформування. Ухвалення Податкового кодексу є вкрай необхідним, але це має бути не механічне зібрання різних законів, а реформаторський крок, спрямований на підвищення ділової активності, зниження корупції, створення сприятливого інвестиційного клімату», - наголошує президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Промисловці і підприємці не сприйняли норму, згідно якої рішення про проведення документальної виїзної позапланової перевірки приймається органом податкової служби на свій розсуд. УСПП наполягало і наполягає, що такі перевірки мають проводитись лише на основі рішення суду. В протилежному випадку погіршаться відносини платника податків і держави, умови підприємницької діяльності, інвестиційний клімат, виникнуть підстави для корупції. Крім того, ця норма протирічить позиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який неодноразово висловлювався проти надмірної регуляції, на користь прав підприємців.

УСПП також не погоджується і з тим, що підприємствам забороняється включення до складу витрат вартість товарів, робіт, послуг, придбаних у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок. Це рішення автоматично робить невигідною таку співпрацю, нанесе завуальований удар по малому бізнесу, паралізує діяльність малого підприємництва через його непривабливість для платників податку, що знаходяться на загальній системі оподаткування, вважають в УСПП.

Вкрай одіозною нормою, на думку лідера промисловців і підприємців, є можливість арешту майна без рішення суду. Це є пряме посилення адміністративного тиску на суб’єкти господарювання. Відповідно до цієї норми, арешт майна може бути застосований у разі порушення правил відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, наявності податкового боргу для виїжджаючих за кордон, і у тому випадку, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки.